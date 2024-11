Football: Léo Seydoux dompte Théo Golliard en deuxième division hollandaise

FOOTBALL. En deuxième division hollandaise, le FC Dordrecht a battu Helmond Sport 4-0 dimanche. Autrement dit, le latéral vaulruzien Léo Seydoux s’est imposé contre le Vuadensois Théo Golliard. Pourtant, c’est bien la formation du milieu offensif prêté par Young Boys qui était leader (elle est passée deuxième) avant cette 14e journée de Eerste Divisie face à l’actuelle sixième. «Une bonne réaction après une amère défaite. Défensivement, on a été solides et efficaces à la conclusion», analyse Léo Seydoux. «Un de nos meilleurs matches en possession, mais on a fait trop de mauvais choix dans la dernière passe et le dernier geste», ajoute son adversaire qui reste sur trois revers toutes compétitions confondues.

Les Gruériens de 26 et 22 ans sont titulaires indiscutables depuis le début de la…