Le FC Bulle termine son premier tour par un succès

VALENTIN THIERY

Football. Le FC Bulle est finalement parvenu à prendre le meilleur sur le FC Baden, dimanche à domicile. Score final 2-1 face à des Argoviens pas bien fringants. Les Gruériens terminent le premier tour de cette Promotion League 2024-2025 à la 6e place, avant de boucler l'année ce vendredi contre Breitenrain à Bouleyres.

Le FC Bulle a pourtant eu suffisamment d'occasions pour rapidement marquer un deuxième but, dimanche. A commencer par ces deux penalty loupés par Pinga et Berger aux 10e et 12e minutes. Les locaux ont du s'en remettre à Bastian Gasser à la 90e pour prendre les trois points (2-1). Avant ça, Pinga avait signé son retour (il s'était blessé le 21 août) en ouvrant le score à la 36e avant que Giampà ne lui donne la réplique à la 39e.

Les résultats et le classement de Promotion League

Retrouvez notre page complète sur ce match dans La Gruyère de ce mardi