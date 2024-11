Tribune libre

Ça fait cher le verre

Cette lectrice fait part de son mécontentement.

Le 30 octobre, par une belle journée ensoleillée, nous avons décidé de faire une sortie et de boire un verre plaisant aux abords de la Sionge, à Riaz. J’ai parqué sur l’une des places prévues pour se rendre au bistrot. Mais voilà… Il faisait beau et nous n’avons pas été immédiatement dans l’établissement. Ce fut un poil plus tard quand nous y avons bu notre verre.

Trois semaines passent quand, à ma grande surprise, le facteur arrive avec une lettre recommandée de la préfecture. Il s’agit d’une ordonnance pénale déposée par la tenancière pour stationnement illicite sur une place privée. Montant total: 95 francs. Pensant à un malentendu, je suis allée sur place pour en discuter avec la patronne. Il n’y a pas eu de…