CHARMEY

Yvan Broch est né le 9 décembre 1953, dans le foyer de Rosa et Balthasar Broch à Charmey. Dernier enfant de la fratrie, il grandit sous le regard bienveillant de sa sœur Micheline et de son frère Patrice. Le surnom «Pelo», donné par sa grand-maman Caroline et transformé au fil du temps en «Polo», l’accompagna toute sa vie et devint le petit nom par lequel sa famille et ses amis aimaient l’appeler.

Polo vécut une enfance heureuse au Perré, petit hameau charmeysan, bercé par le son des machines à coudre de son père tailleur et couvé par l’amour de sa maman Rosa, qu’il appelait affectueusement «ma petite dame». Polo avait en effet, comme sa grand-mère, l’habitude de donner des surnoms à chacun de ses proches, sa manière à lui de leur témoigner son affection.

Yvan effectua sa…