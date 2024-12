Télévision

Tout le monde rêve de contrôler le processus de vieillissement pour le freiner, allonger l’espérance de vie, éviter la souffrance, les maladies du grand âge et vivre bien plus longtemps en forme. La quête de la techno science pour identifier les secrets de la longévité au niveau des molécules, des cellules et de l’ADN.

Mercredi, à 20 h 10, sur RTS1.