RÉCOMPENSES. Christiane Berset Nuoffer a reçu lundi le 22e Prix sportif de l’Etat de Fribourg, doté de 5000 francs. Entraîneure diplômée et cheffe technique au CA Belfaux, la Sarinoise accompagne notamment la demi-fondeuse Audrey Werro depuis 2018. La Commission cantonale du sport et de l’éducation physique a aussi remis les Prix d’encouragement à l’escrimeuse moratoise Magda-Louna Maiga et à l’orienteur villarois Matthieu Bührer. Les deux espoirs reçoivent un montant de 1000 francs. GR