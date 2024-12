SKI DE FOND. Antonin Savary a pris la 8e place du sprint de Coupe de Suisse vendredi dernier à Schlinig (Italie). Le fondeur d’Avry-devant-Pont s’est encore classé 22e et 15e des épreuves de 10 et 15 kilomètres. Le Gruérien de 22 ans fêtera ses neuvième et dixième départs en Coupe du monde dès ce vendredi à Davos. GR