TCHOUKBALL. Le Collège du Sud à Bulle fait la part belle au tchoukball ce week-end. Le club local Tchouk’Bulle La Gruyère (photo, en blanc) organise la 3e journée du championnat junior M16 et M21 samedi, puis les huitièmes et les quarts de finale de la Coupe de Suisse seniors dimanche. Ce jour-là côté gruérien, le moment fort de la manifestation sera la rencontre (10 h 15) face aux Val-de-Ruz Flyers, vice-champions de Suisse. Premier match à 9 h samedi et dimanche. VT