Télévision

Le cyberharcèlement touche particulièrement les jeunes femmes dont les photos sur Internet sont beaucoup plus commentées et dénigrées que celles des garçons. Trois jeunes filles par classe seraient victimes d’insultes en ligne, qu’elles vivent et affrontent le plus souvent seules, sans répit ni refuge.

Mercredi, à 22 h 45, sur France2.