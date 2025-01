Télévision

Le ranger Briggs et son berger belge Lulu se mettent en route pour arriver à temps à l’enterrement d’un bon ami. Leur parcours le long de la côte du Pacifique leur montre une fois de plus à quel point l’amitié entre les hommes et les animaux peut être sincère. Samedi, à 20 h 55, sur RTS 1.

