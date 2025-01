SKI-ALPINISME. La 23e édition de la Nocturne de La Berra a eu lieu samedi dernier. Un peu plus de 60 courageux concurrents ont avalé 2,5 kilomètres pour 592 mètres de dénivelé positif depuis le restaurant du Brand. Deux athlètes d’Estavannens se sont montrés les plus rapides: Séverine Girard chez les dames en 29’17 et Mathieu Pharisa chez les hommes en 23’36. VT