SKICROSS. Thomas Kolly a fini 27e et 32e des Coupes d’Europe à La Lenk (BE) en fin de semaine dernière. «Je suis content d’avoir pris deux qualifications à ce niveau, mais il y a encore beaucoup de travail, admet l’athlète de Hauteville. Je retiens avant tout l’expérience, qui sera tout bonus pour la suite.» La suite se déroulera à Reiteralm (Autriche) avec deux nouvelles épreuves continentales ce vendredi et samedi. QD