UNIHOCKEY. Déception pour les dames de l’UHT Semsales en Coupe de Suisse petit terrain. Lauréates en 2019 et 2020, les joueuses d’Anaïs Kistler et Nicolas Jaquet ont été sorties en demi-finale samedi à Seftigen (BE). Face à Berner Oberland, les Veveysannes ont fait la course en tête jusqu’à dix minutes du terme, avant de céder sur le score final de 6-5. Place désormais au championnat de 1re ligue petit terrain avec les play-off en vue. QD