BULLE

Luca Buffolo s’en est allé subitement le 28 décembre dernier, à la suite d’un accident de ski survenu à Moléson. Un dernier hommage lui a été rendu le 3 janvier, en l’église Saint-Pierreaux-Liens, à Bulle.

Luca Buffolo est né le 29 septembre 1965 dans le foyer de Francesco et Juliette Buffolo, installés à Villars-sur-Glâne. Il était l’aîné de cette famille italo-suisse, qu’ont rejointe par la suite ses frères et sœurs Serge et Sandra.

Luca a commencé sa vie professionnelle par un apprentissage dans la vente, avant d’entamer une carrière aux Transports publics fribourgeois (TPF), en 1988, comme chauffeur de bus. Il s’épanouissait dans ce métier, notamment depuis qu’il avait intégré le groupe de remplacement de trains, qui lui permettait de voyager à travers la Suisse romande. Sa…