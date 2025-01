ATHLÉTISME. Les championnats fribourgeois d’athlétisme en salle ont eu lieu samedi à Aigle (VD). Athletica Veveyse et SA Bulle ont ramené quelques titres. Côté châtelois, grâce à Arthur Pasteur (poids, U16), Julian Santoro (hauteur, U18) et Alaric Jaggi (50 m et longueur, U20). Côté gruérien, grâce à François Ammann et Coralie Ambrosini (50 m), Silvio Fleury (poids), Wieland Handschin (poids, U20) et Célia Tercier (50 m haies, hauteur et poids, U16). VT