René Barbey-Pillet et Lucienne Barbey-Pillet

Dans notre édition de samedi, la nécrologie de René et Lucienne Barbey-Pillet a été publiée avec le nom de famille Barbey-Cornu. Pour réparer, si faire se peut, cette triste erreur, nous publions aujourd’hui le texte corrigé, en adressant à la famille et aux proches nos plus sincères excuses.

René Barbey-Pillet

LA TOUR-DE-TRÊME

Lucienne Barbey-Pillet

née Pillet-Barras

LA TOUR-DE-TRÊME

Lucienne est née en 1930, petite dernière d’une famille de La Tour-de-Trême. Ses parents, Emile et Amélie Pillet-Barras, tenaient la poste du village, et Lulu y grandit entourée de ses deux grandes sœurs. Bonne élève, elle étudia à l’Institut Sainte-Croix, puis partit parfaire sa formation d’employée de commerce à Meinzingen. A son retour en Gruyère, elle occupa un poste chez Morand Vins.

En 1932, René est né…