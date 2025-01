Ski freestyle, basketball, football... Comment les sportifs locaux abordent cette année 2025?

L’année qui s’ouvre réserve son lot d’interrogations et de défis à l’approche des Jeux olympiques 2026 à Milan-Cortina.

Trois acteurs de la région présentent les enjeux de trois grandes échéances les impliquant plus ou moins directement.

Tour d’horizon non exhaustif des rendez-vous régionaux, cantonaux et (inter)nationaux qui seront à suivre dans notre pays.

TEXTES QUENTIN DOUSSE

PROSPECTIVE 2025. L’année pré-olympique fera la part belle à la Suisse. Pas moins de six événements internationaux majeurs – en plus des fêtes fédérales de lutte suisse et de gymnastique – s’y dérouleront en 2025. De quoi ravir les spectateurs d’ici et les athlètes d’ailleurs, l’inverse étant également vrai avec des rendez-vous inédits pour notre pays. A chaque grande compétition son lot de questions. La Gruyère en…