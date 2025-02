RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Ultra-sportifs: méga dégâts!

Le sport est bon pour la santé, c’est indéniable. Mais on pourrait s’interroger aujourd’hui sur le sport d’élite et ces records du monde sans cesse battus à chaque jeu olympique. D’autant qu’aujourd’hui les amateurs aussi veulent battre des records et pas des moindres, courir un Marathon n’est plus un exploit. Les inscriptions pour les trails de plus de 100 kilomètres en montagne sont prises d’assaut. Une course à la performance qui met les corps à rude épreuves et une question: pourquoi tout ça? ■