Alexis Monney entame ses mondiaux par une élimination

Les mondiaux de Saalbach n’ont pas commencé comme espéré vendredi pour Alexis Monney (photo). En course pour le podium, le Châtelois de 25 ans est parti à la faute dans le quatrième secteur et n’est pas arrivé au bout d’un super-G remporté par son compatriote Marco Odermatt. «J’ai été trop direct dans mon virage et le ski a lâché, a-t-il analysé au micro de la RTS. C’est dommage, car ma manche était solide jusque-là. Je vais prendre le positif et me concentrer sur la descente.» Le skieur de Fruence fera partie des prétendants légitimes à la médaille ce dimanche (11 h 30) lors de l’épreuve reine. GR