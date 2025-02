A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Jeux vidéos: l’ère de l’abonnement

L’industrie du jeu vidéo a rapporté plus de 170 milliards de chiffres d’affaires l’an passé. Pas étonnant, quand on sait que dans le monde, une personne sur deux est un gamer ou une gameuse. Si les jeux physiques, en CD ou cartouches, ne représentent plus qu’une toute petite partie des ventes, de nouveaux modèles d’affaires émergent. Leur objectif: nous faire dépenser encore et encore. Après les téléchargements et les jeux free-to-play avec achats intégrés, place aujourd’hui aux catalogues de jeux par abonnement, sur le même modèle que la vidéo à la demande. ■