Concert et soirée de soutien

TOUR VAGABONDE. Une soirée de soutien et de présentation de l’association Save Sight Now Europe se tient ce samedi à la Tour vagabonde, devant l’ancienne caserne de la Poya, à Fribourg. L’accueil se déroulera dès 17 h, une table ronde se tiendra à 19 h 30, suivie d’un concert de Melissa Kassab. Cette chanteuse genevoise d’origine libanaise joue un folk teinté de blues. Ces dernières années, elle a notamment fait partie du projet collectif Berceuses. Save Sight Now soutient la recherche pour lutter contre le syndrome d’Usher de type 1B. La soirée est organisée par Xavier et Elise Meyer: leur fils est atteint par ce syndrome, qui se manifeste par une surdité profonde, des troubles de l’équilibre et une perte progressive de la vue (La Gruyère du 6 décembre 2022). EB