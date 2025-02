Daniel von Muralt livre ses secrets de diplomate sous la plume de Jonas Ruffieux

1

Frédéric Ducrest: «Mon employeur m’a dégommé comme un cloporte insignifiant»

Un an après son licenciement, Frédéric Ducrest, ancien directeur du CO de La Tour-de-Trême, revient avec un livre. Un plaidoyer pour une école fondée sur la transmission du savoir autant qu’une charge contre une gouvernance scolaire jugée autoritaire et aveugle.

FRANÇOIS PHARISA

ECOLE. Dans le rest…