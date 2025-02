Deché-delé

Le bouneu l’è din le prâ

Pâ tan tyè chin! On dzoua l’é yê din na rèyuva romanda, le konto rindu de l’ôdichyon d’on payijan ke dejê avê moujâ mé d’on kou ou chuichido. Pâ a kouja d’na dèprèchyon, ma ke ora le mihyi dè payijan l’è dèvinyê rijido vêre mimamin inchuportâbyo. Vin ou trint’an in’arê no j’éthan eureu, todzoua è-the k’ora, è l’è bin damâdzo, l’i a chakramin dè tsoujè ke dzuyon kontre no. Le pri dou lathi l’è mijèrâbyo, l’i a onkora na mache dè klacheu è dè rêyémin. Lè pâyèmin dirèkte dêvan ithre argumintâ ou fran pri. Nouthrè payijan kroulon dèjo la paperache è la burôkrachya. Ti hou rêyèmin chon po chèrtin oun’inkôja d’abatèmin ke l’è rin cholitéro, adon pâ bon po lou moral. Oun’ètude fête pê le fèdèral no mothrè ke lè payijan chon tormintâ pê le «burn’out» dou kou dèpye tyè le…