L’art de la rencontre

Piers Faccini & Ballaké Sissoko

OUR CALLING

Depuis une vingtaine d’années (Leave no trace remonte à 2004), Piers Faccini distille des merveilles de douceur folk, ouvertes sur le monde. Installé en France, cet auteur-compositeur-interprète d’origine anglaise et italienne puise aussi bien dans la tradition du songwriting anglo-américain que dans les chansons napolitaines traditionnelles ou les musiques africaines. Sur l’albumTearing Sky, en 2006, il invitait Ballaké Sissoko pour deux titres. Voici les deux artistes réunis pour un disque où la kora du musicien malien épouse parfaitement la voix de Piers Faccini et la mélancolie de ses chansons délicates.

De ce mariage parfait naissent dix titres autour du thème de la liberté, à l’image de ce rossignol qui sert de fil rouge,…