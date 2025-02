Le taux de chômage augmente légèrement

EMPLOI

Le taux de chômage a légèrement augmenté dans le canton en janvier. Il s’établit à 2,9% de la population active (+0,1 point), alors que la moyenne nationale est de 3%. Le taux de demandeurs d’emploi suit la même tendance, à 5,4%. Selon le Service public de l’emploi, «l’effet saisonnier explique en partie cette évolution», les principales hausses figurant dans les domaines de l’hôtellerie et restauration, du commerce ainsi que du bâtiment et génie civil. Le taux de chômage progresse de 0,2 point en Gruyère (3,1%), est stable en Glâne (3%) et diminue de 0,1 point en Veveyse (2,9%). XS