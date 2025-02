Liam Dubé, un «kid» pile à l’or olympique

Le hockeyeur d’Avry-devant-Pont a gagné la médaille d’or au Festival olympique de la jeunesse européenne en Géorgie. En espérant marcher dans les pas de son illustre paternel.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Mission réussie pour les hockeyeurs suisses dimanche à Tbilissi. En Géorgie, les tenants du titre ont décroché l’une des quatre médailles d’or helvétiques au Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE). Parmi les lauréats figuraient trois juniors de Fribourg-Gottéron: Raphael Achermann, Roméo Pralong et Liam Dubé. «Je suis très content et fier de cette médaille d’or, qui sera l’unique de ma carrière peut-être, savoure le dernier nommé. La gagner avec deux coéquipiers en plus, c’est génial!»

Réaction salutaire

Tout n’a pas été aussi aisé qu’escompté à cet événement bisannuel…