Christophe Fiat

NIETZSCHE

Editions Les Pérégrines, coll. Icônes 160 pages

NOTRE AVIS:

Nietzsche, si proche, si vivant

Après une cinquantaine de pages, il raconte l’origine de ce livre. «Charlotte nous ressert un verre de gin tonic, s’allume une cigarette et me dit, sur un ton désinvolte: “Ça t’irait bien d’écrire sur Nietzsche!”» Flatté («C’est la première fois qu’une femme me demande ça»), Christophe Fiat accepte «sans réfléchir», «le plus simplement du monde». Paru dans la collection Icônes des Editions Les Pérégrines – où il côtoie des ouvrages consacrés à Duras, Cousteau, Duchamp, Beauvoir, Prévert, Maradona… – son livre garde des traces de cette décontraction bienvenue.

Malgré tout ce qui a été dit et écrit sur le philosophe d’Ainsi parlait Zarathoustra, Christophe Fiat parvient à…