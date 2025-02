Pascal Cosandey va quitter le Conseil communal

SIVIRIEZ

Le Conseil communal de Siviriez enregistre une quatrième démission en l’espace de quelques mois. Après les annonces de Paul Maillard et d’Antonio Molettieri en octobre dernier, puis de Tania Dumas en décembre, c’est au tour de Pascal Cosandey de communiquer son départ. Entré à l’exécutif en 2021, le responsable des bâtiments et des constructions s’en ira le 31 mars pour des raisons professionnelles et personnelles. L’élection complémentaire se tiendra le 18 mai prochain, en même temps que celle de Tania Dumas, qui se retirera le 31 mai. Le délai pour le dépôt des listes est fixé au 7 avril à midi. L’éventuel second tour de scrutin est prévu le dimanche 8 juin 2025. TC