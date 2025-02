Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI À 20 H 10

Un saut dans le temps

Dans les années 80 et 90, Stéphane Ciompi et ses potes, pionniers du ski libre, sillonnent l’Europe avec des shows aussi colorés que spectaculaires. 40 ans plus tard, pour ses 60 ans, il se lance le défi de retenter son saut signature, un double saut périlleux arrière vrillé.

Leno & Leni

Lenora Rossi est employée de la voirie de Neuchâtel. Chaque jour son travail consiste à rendre la ville plus belle, à l’aide de Leni, sa balayeuse. Et quand la lumière est belle, elle met en scène Leni et la photographie. ■