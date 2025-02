Pour les fondeurs, la victoire se joue aussi… sous les skis

Le matériel joue un rôle primordial dans le ski de fond de compétition.

Dans l’ombre d’Antonin Savary ou Pierrick Cottier œuvrent des farteurs.

Reportage sur les lattes des deux Gruériens aux mondiaux espoirs en Italie.

QUENTIN DOUSSE, À SCHILPARIO

Jeudi 6 février, quatrième jour de course aux championnats du monde juniors et espoirs à Schilpario (Italie). Le Norvégien Holbaek vient d’être sacré sur le 20 km classique lorsque Antonin Savary en termine au 8e rang (lire ci-dessous), harassé et étendu à l’arrivée. Les premiers mots sont pour son entraîneur Toni Livers, venu le féliciter: «Mes skis étaient incroyables!»

Le fondeur d’Avry-devant-Pont le répétera plusieurs fois à l’interview sans y être enjoint. Il ira encore remercier les farteurs de son propre chef. Une simple posture?…