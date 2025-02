Pour un nouvel hôpital

Tribune libre

A propos de la restructuration à l’HFR.

Médecin généraliste et présidente de Médecins Fribourg, Madame Anouk Osiek Marmier s’était battue contre l’initiative H24. Or, maintenant que les urgences régionales n’existent plus, elle est «inquiète» (La Gruyère du 6 février). Elle pensait que la mise en œuvre de la stratégie 2030 de l’HFR interviendrait plus tard. Imaginait-elle que cela arriverait une fois partie à la retraite? Après moi, le déluge?

Le directeur général de l’HFR, Marc Devaud, prend sa retraite anticipée. Selon lui, cité dans La Gruyère du 22 février: «En matière de santé, il ne faut plus rester stricto sensu limités aux frontières cantonales.» Les politiciens du canton de Fribourg appliquent la volonté du peuple, exprimée dans les urnes, de vouloir un hôpital…