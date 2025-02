Une volée de confettis lilliputiens

Je pose mon oreille…

… sur un nuage jaune. Fugace, léger, poudreux. Il ondoie puis disparaît dans les airs, sans que je sache où. Les personnes allergiques le savent. Quand le nuage leur passe sous le nez, elles toussent, elles pleurent.

C’est le temps du pollen des noisetiers et des aulnes, confirme le bulletin météo. Dans les prévisions polliniques, on voit que les chatons de ces arbres ont commencé à libérer leur collection de grains microscopiques dès le début de l’année et que ces nuages invisibles coloniseront l’espace jusqu’au mois de mars.

Là, je suis devant une lisière où les noisetiers sont rois. J’ai abandonné le géant Gargantua, posté au bord du joli sentier des légendes, qui prend son départ à Echarlens. Une bande de chatons éclairaient si fort le prochain bord de forêt que…