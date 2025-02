SKI ALPIN. Comme en décembre dernier, Camille Jacqueroud a signé deux podiums en deux jours. Lundi et mardi passé, la Charmeysanne de 19 ans a pris les 3e et 2e places du slalom FIS de Morzine-Avoriaz (France). Des résultats «encourageants» pour le membre du Ski-Club Edelweiss Jaun, mais insuffisants pour continuer d’abaisser ses points FIS, ce long et difficile processus au terme duquel se trouve peut-être une place dans les cadres de Swiss-ski, l’objectif de la Gruérienne. VT