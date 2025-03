«Charloose» de Nina Pellegrino: deux dingues et paumés sur la route

LIVRES

Nina Pellegrino

CHARLOOSE

Cousu Mouche, 268 pages

Le roman vous chope dès l’incipit et ne vous lâchera plus: «Dire que tout ça c’est né en matant une boule à neige, démoli à la quétiapine, désœuvré comme un prince.» Ce «désœuvré comme un prince», n’est-il pas la marque d’une vraie autrice? Il y a, d’emblée, un rythme, une rage, un ton. Sur cette boule à neige, il est écrit «Les Ardennes». «Bertha était monstre enthousiaste parce que les Ardennes c’est Rimbaud, elle trippe sur Rimbaud, ma p’tite fée déglinguée.» La jeune femme et le narrateur s’en vont, à pied, direction la ville natale du poète. Ils quittent leur hôpital psychiatrique pour la grande aventure…

Premier roman de la Valaisanne Nina Pellegrino, Charloose suit les tribulations de ce duo un peu paumé, un peu dingue, mais…