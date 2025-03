Anne Frank, journal d’une adolescente

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 10

Il y a 80 ans, en mars 1945, Anne Frank mourait dans le camp de Bergen-Belsen, après s’être cachée avec sa famille pendant 761 jours dans «l’Annexe secrète» des bureaux de son père à Amsterdam. Au moyen d’extraits de son célèbre Journal dont le Anne Frank Fonds Basel a donné un accès exclusif, ainsi que de photographies inédites et d’archives historiques, ce film plonge dans le quotidien, les joies, les espoirs et les angoisses d’une jeune adolescente de 13 ans, juive, recluse sous l’occupation nazie. Une extraordinaire leçon de vie pour comprendre comment grandir, comment vivre, alors que la barbarie envahit le monde. Un témoignage direct, sensible et poignant sur l’adolescence, qui reste aujourd’hui plus que jamais nécessaire. ■