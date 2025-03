Avec «Le choix de la reine», Thomas Fersen se revisite

Pour marquer les trente ans de son premier album, Thomas Fersen sort Le choix de la reine. Le disque reprend quelques chansons phares, dans des arrangements dépouillés, avec un trio de percussionnistes.

ÉRIC BULLIARD

Dans différents médias, ces derniers jours, Thomas Fersen a expliqué qu’il n’écrivait plus de chansons depuis quelques années. A l’exception de Blasé, délicieuse évocation d’un adolescent lymphatique (désolé pour le pléonasme), seul inédit à se retrouver sur Le choix de la reine. Le chanteur de La chauve-souris est passé à autre chose, à d’autres formes de création et d’écriture, entre le roman et le théâtre. Cet album, sorte de best of amélioré, prend donc des airs de bilan.

Le projet a vu le jour au moment où Thomas Fersen voyait approcher les trente ans du Bal des oiseaux,…