Condamné pour «une broutille»

Tribune libre

Ce lecteur raconte une mésaventure qu’il a récemment connue.

Menteur et irresponsable! Ce sont les défauts auxquels on a fait appel contre ma personne, même si je suis titulaire de quatre diplômes universitaires. Je ne souhaite à aucun lecteur de La Gruyère de subir les événements que j’ai vécus. Je suis responsable d’avoir touché légèrement un véhicule dans un garage de la place. J’ai vérifié, à deux reprises, que je n’avais causé aucun dégât. Mais, c’est là ma grande faute, je me suis trompé de véhicule par mégarde. La personne, victime de la touchette, a cru intelligent de déposer une plainte pénale. Le jour suivant, un policier, qui m’attendait à 8 heures tapantes dans mon garage, m’a interpellé et ordonnée de le suivre. J’ai subi un interrogatoire d’une heure, avec…