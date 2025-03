Tribune libre

En réaction à un courrier d’Arnaud Duplain, coprésident des Jeunes UDC Fribourg (La Gruyère du 20 février).

Tout d’abord, il est essentiel de rappeler que l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne sont pas des idéologies, mais des réalités biologiques. Pour la majorité, cela signifie une attirance pour le sexe opposé et une identité de genre correspondant à leur sexe biologique. Cependant, pour une minorité, ce schéma diffère, et cela ne relève en rien d’un choix ou d’une construction idéologique.

Monsieur Duplain reprend des discours d’extrême droite en vogue, qui accusent les personnes LGBTQ+ de vouloir imposer une «idéologie». Or, celles-ci revendiquent seulement le droit d’exister au sein de la société. Reconnaître leur réalité et en parler dans le cadre scolaire…