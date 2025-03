Face au loup, une vigilance nocturne

ALPAGE. Le Parc naturel Gruyère Pays-d’Enhaut (PNR) propose, ce mardi 4 mars (19 h 15), à l’Hôtel Cailler à Charmey, une conférence sur la protection des alpages face à la présence du loup.

Jérémie Moulin, directeur de l’association OPPAL (Organisation pour la protection des alpages), viendra présenter les actions mises en place pour soutenir les bergers. Depuis sa création en 2020, OPPAL a mis sur un pied un programme de surveillance nocturne des troupeaux, essentiellement dans les cantons de Vaud et du Valais, là où la pression du loup est la plus forte. Grâce à l’engagement de bénévoles, les bergers peuvent compter sur une présence accrue auprès des troupeaux durant la nuit, réduisant ainsi le risque d’attaques et favorisant une cohabitation plus sereine avec la faune sauvage.

Dans…