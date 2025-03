Fribourg-Gottéron à la Coupe Spengler, acte 4

HOCKEY SUR GLACE. Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les fans des Dragons. Après sa qualification directe pour les quarts de finale des play-off, qui débuteront le 14 mars face au CP Berne, Fribourg-Gottéron a annoncé lundi sa quatrième participation à la Coupe Spengler. A Davos en décembre prochain, Julien Sprunger et ses coéquipiers défendront leur titre avec l’espoir d’en tirer le même profit que cette année. «L’expérience 2024 a démontré que cette compétition permet au club et au canton de briller sur et hors glace», indique le club fribourgeois dans un communiqué. A noter que les billets pour cette 97e Coupe Spengler seront en vente dès le 9 septembre prochain. QD