GRUYÈRES

Joseph Gachet s’est éteint paisiblement samedi matin 1er mars, à l’aube de ses 94 ans, entouré de sa famille.

Jo, comme tout le monde l’appelait, est né à Enney le 14 avril 1931 dans le foyer de Rosalie et Louis Gachet. Il a grandi et fait toutes ses classes dans ce village, entouré de ses huit frères et sœurs.

Il a commencé à travailler très jeune, notamment chez ses oncles à la ferme du Pré-de-l’Essert, à Charmey. Il travailla ensuite durant de nombreuses années au Syndicat agricole de la Gruyère à l’atelier mécanique et en tant que chauffeur, puis représentant pour la maison Kunz. Parallèlement, il effectuait le contrôle laitier matin et soir auprès des paysans de la région. Même après sa retraite, il mit ses talents de bricoleur hors pair au service de plusieurs entreprises,…