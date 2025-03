A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation oblig. www.electrobroc.ch. Lu-ve14h,sa 10 h et 14 h.

BROC

Village: carnaval sur le thème de l’espace, concours de masques, guggens, grand cortège (di à 14 h 44). Progr. sur carnaval-de-broc.ch. Sa dès 11 h, di dès 10 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8 h-13 h.

Ebullition: concert des Ramoneurs de Menhirs et Bound by Endogamy, after DJ Zobics (punk). Rens. www.ebull.ch. Sa dès 20h.

Ebullition: Frankenstein, Lisa de son prénom. Séance de cinéma à prix libre. Rens. www.ebull.ch. Di 15h30.

CHARMEY

Hôtel Cailler: Des volontaires au secours des bergers, conférence. Ma 19 h 15.

GRUYÈRES

Eglise Saint-Théodule: le chœur paroissial La Gruéria et le quatuor de cuivres Scherzo vous proposent diverses œuvres classiques ainsi que la messe…