Télévision

Paula, arrivée à la fin de son congé maternité, doit reprendre son poste au sein d’une start up exigeante. Avec Jérôme, son mari, ils décident de faire appel pour la première fois à une jeune fille au pair pour s’occuper de leur petit Orso. Ils recrutent donc Tess, 20 ans, qui a l’air parfaite et s’entend à merveille avec le bébé et leurs deux autres enfants...

Mercredi, à 21 h 10, sur France 2