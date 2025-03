La revue sportive de...

Léo Andrey

Broc, 17 ans, pilote moto

● L’ÉVÈNEMENT DU WEEK-END: LE PREMIER MOTOGP DE LA SAISON EN THAÏLANDE

«Le plus grand championnat de moto de vitesse reprend ce week-end en Thaïlande. L’occasion de voir les meilleurs pilotes et des motos prototypes magnifiques. Dimanche matin (départ à 6 h, heure suisse), il y aura déjà énormément de batailles. C’est le début du championnat, on y verra les premières tendances de domination. Ducati, KTM et Aprilia devraient être aux avant-postes. Autre point important: l’absence du champion du monde en titre Jorge Martin, blessé.»

Le pronostic de Léo Andrey: vainqueur du Grand Prix de Thaïlande: Marc Marquez (Espagne).

Le pronostic de La Gruyère: vainqueur du Grand Prix de Thaïlande: Pedro Acosta (Espagne).

● SON ACTUALITÉ DE LA QUINZAINE: LA…