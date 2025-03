Télévision

Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme s’apprête à en finir. Il est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine. Il fait alors la connaissance de Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a trouvé une adversaire à sa hauteur…

Lundi, à 20 h 40, sur RTS 1.