Le site internet de l’HFR fait peau neuve

La dernière refonte du site internet de l’Hôpital fribourgeois (HFR) remontait à 2018. Depuis, «l’utilisation d’internet a évolué», constate l’établissement. C’est pourquoi il a entièrement rénové son site. «Toutes les informations pertinentes sur un domaine médical sont à portée de clic: prestations, sites, coordonnées ou encore informations pour les médecins référent-e-s et sur les formations continues», précise le communiqué. La page des urgences, soit la plus consultée, présente désormais «uniquement les informations les plus importantes» et fournit «des instructions simples pour obtenir rapidement l’aide nécessaire». Le site est maintenant totalement compatible avec une utilisation sur smartphone. Il est aussi dépourvu de grandes images, sources de distraction et gourmandes en…