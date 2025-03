Nos très chers animaux

FRANCE5, MERCREDI, À 21 H 05

Aujourd’hui, un Français sur deux possède un animal de compagnie. Alimentation, santé, vente en ligne, cérémonies d’obsèques: le marché est estimé en France à environ 5,8 milliards d’euros. Certains propriétaires d’animaux sont prêts à dépenser sans compter pour le bien-être de leurs petits compagnons, ce que les entrepreneurs du secteur ont bien compris. Mais la croissance exponentielle de ce marché très lucratif pose des questions éthiques et environnementales. Les préoccupations concernant le bien-être animal, l’élevage responsable et la durabilité des produits pour animaux de compagnie se font de plus en plus pressantes. ■