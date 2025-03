Pas de loi pour le parc locatif

MOTION. Le Conseil d’Etat ne veut pas d’une base légale spécifique pour préserver et promouvoir le parc locatif du canton de Fribourg. Par voie de motion, les députés socialistes Marie Levrat (Vuadens) et Pierre Mauron (Riaz) appuient leur demande à la lumière du système mis en place dans le canton de Vaud. Une autorisation de l’administration cantonale étant nécessaire pour les travaux d’importance sur les logements loués, l’affectation de ceuxci à d’autres fins que l’habitation, ainsi que leur aliénation. Cette stratégie a pour but de pallier la disparition de logements (ou la diminution de l’offre), en particulier d’habitations abordables.

Dans sa réponse, le gouvernement estime que «de nouvelles dispositions cantonales en la matière ne se justifient pas, non seulement en raison de la…