Pixel et caetera

«SIEG GAG». En 2009, Riss – le dessinateur de Charlie Hebdo – publia un étrange livre, Hitler dans mon salon, soit un recueil de photos amateurs réalisées entre 1933 et 1945 par des Allemands, chez eux en famille, ou sur le front entre camarades. Riss avait acheté ces images principalement sur eBay, car à cette époque-là les Allemands ne savaient que faire des albums de photos de leurs grands-parents. Les garder alors qu’ils posent en uniforme du IIIe Reich? Les détruire? Et pourquoi pas simplement les vendre sur internet? Après la découverte du livre de Riss, j’avais tenté le coup sur eBay en misant un lot de photos amateurs allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Pour voir. Et j’ai vu. Des couples, des fêtes de famille, des chambrées de caserne, des instantanés du front de l’Est……