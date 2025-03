Record personnel pour Jérémy Schouwey à Chiètres

COURSE À PIED. Cinquième de la Kerzerslauf samedi, le Brocois Jérémy Schouwey y a réalisé son meilleur chrono en 49’06. Sur 15 kilomètres, le Gruérien a abaissé sa meilleure marque de 38 secondes, terminant deuxième suisse derrière le Bernois Thibault Niederhäuser. La course principale a été remportée par le Kényan Moses Cheruyiot, alors que sa compatriote Vivian Cheruyiot s’est imposée chez les femmes. A noter encore la victoire de Michaël Philipona (CS Marsens) en U20 et la 2e place de Steffi Trachsel (Crésuz) sur le 10 km. GR